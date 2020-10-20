Президент Болгарії пішов на карантин після контакту з хворим на COVID-19

Президент Болгарії Румен Радев повернувся з офіційної поїздки до Естонії та пішов на карантин після контакту з хворим на COVID-19.

Радев відвідував Естонію для участі в інвестиційному форумі. Та поїздку довелося перервати.

Як 20 жовтня повідомив міністр охорони здоров’я країни Костадін Ангелов, 16 жовтня Радев контактував з болгарським військовим, який отримав позитивний тест на коронавірус.

Радев, який переважно виконує церемоніальні обов’язки, заявив, що востаннє отримав негативний тест на коронавірус 19 жовтня.