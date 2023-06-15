Президент Чехії: росіяни, які живуть на Заході, мають бути «під наглядом»

Президент Чехії Петр Павел заявив, що служби безпеки повинні стежити за росіянами, які живуть на Заході, назвавши це «просто ціною» війни Кремля проти України.

В інтерв’ю Радіо Свобода Павел сказав, що хоча співчуває росіянам, які виїхали з РФ і стикаються з труднощами через рішення Москви розпочати повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року – рішення, яке вони, ймовірно, не підтримують, – «коли триває війна, заходи безпеки щодо російських громадян повинні бути суворішими, ніж у звичайний час».

«Всі росіяни, які живуть в західних країнах, мають більше бути під наглядом, порівняно з минулим. Бо вони є громадянами країни, яка веде агресивну війну. Мені шкода цих людей, але з іншого боку, коли ми подивимось у минуле, то коли почалася Друга світова війна, то всі японці, які жили у Сполучених Штатах, були під суворим наглядом. Це просто ціна війни», – сказав президент Чехії.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, він зауважив, що йдеться про «нагляд спеціальних служб».

Радіо Свобода звернулося до офісу Павела за поясненням щодо того, як має виглядати цей режим спостереження.

Під час Другої світової війни президент Франклін Д. Рузвельт заснував табори для інтернованих, де ув’язнювали людей японського походження, у тому числі громадян США. Цей крок торкнувся близько 120 тисяч людей, більшість з яких були американськими громадянами.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Москва заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території. Від самого початку Кремль називає війну «спеціальною операцію».

25 грудня 2022 року президент РФ Володимир Путін заявив, що причиною війни проти України є політика «опонентів Москви», тоді як метою Росії є «об’єднання російського народу». У цьому контексті він заявив, що 99,9% росіян готові «покласти все» на користь країни.

За даними російського «Левада-центру», 73–75% росіян підтримують воєнні дії Росії в Україні.