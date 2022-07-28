Науседа у Києві оголосив про новий пакет військової допомоги від Литви

У Києві президент Литви Гітанас Науседа оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги.



«Ми надавали військову допомогу на початку війни і коли вже почалася війна. Я так само сьогодні приїхав не з пустими руками. Сьогодні новий пакет – це амуніція (боєприпаси) і десять бронемашин. Ми скоро покажемо антидрони, які виготовляються у Литві. Ми знаємо, що вам надзвичайно потрібні ці системи», – сказав Науседа на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Він запевнив, що Литва не втомиться від війни в Україні, а також не дасть це зробити іншим країнам.

«Ми ніколи не будемо змучені, ми не забудемо. Війна в Україні ніколи не буде для нас просто сьогоденням. Ми не дозволимо й іншим забути чи змучитись – як на Заході, так і на Сході», – сказав президент Литви.

За його словами, Вільнюс також буде докладати зусиль, щоб відповідальні за російські злочини в Україні були покарані.

28 липня у День державності України з візитом до Києва прибув президент Литви Гітанас Науседа.