Президент повідомив про розмову з Трампом: говорили про захист від російських ударів

Президент Володимир Зеленський провів розмову з американським колегою Дональдом Трампом – про це він заявив увечері 14 липня.

«Дуже хороша розмова. Дякую за готовність підтримувати Україну та працювати надалі разом, щоб зупинити вбивства та встановити тривалий і справедливий мир», – написав Зеленський у соцмережі X (раніше Twitter).





За словами президента, Трамп розповів про зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, яка відбулася сьогодні в Білому домі. Він назвав важливим збереження добрих відносин із партнерами і те, що країни Альянсу стараються збільшувати видатки на оборону.

«Обговорили з президентом необхідні засоби та рішення, щоб дати більше захисту людям від російських ударів і зміцнити наші позиції. Готові працювати максимально продуктивно, щоб досягти миру», – повідомив голова держави.

Він додав, що сторони домовилися «частіше зідзвонюватись і координувати наші кроки й надалі», і подякував Трампу та Сполученим Штатам.





Президент США наразі не коментував розмову публічно.

Раніше Зеленський у вечірньому зверненні подякував США, Німеччині та Норвегії за підготовку нового рішення щодо надання систем Patriot для України. Він заявив, що Київ працює над великими оборонними угодами з Америкою, але зараз «іще не час, щоб говорити про деталі публічно».

Президент США заявив під час зустрічі з Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО. Зокрема, він назвав системи протиповітряної оборони Patriot серед військового обладнання, яке планується надати Україні.