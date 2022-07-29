Президент Румунії розкритикував Орбана за його заяви про «змішування рас»

Президент Румунії Клаус Йоганніс розкритикував нещодавні висловлювання прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо раси під час візиту до Румунії та закликав партію цієї країни UDMR, яка представляє етнічних угорців, прояснити свою позицію щодо цих заяв.

«Це неправильно і неприпустимо в принципі, щоб європейський високопосадовець виступав на публічній сцені з промовою, побудованою на расовій теорії, яка призвела до найжахливішої катастрофи 20 століття», – сказав Йоханніс на спільній пресконференції 29 липня в Бухаресті з президенткою Молдови Маєю Санду.

Йоганніс звернув увагу на місце проведення заяви Орбана – це румунська провінція Трансільванія, де проживає значна етнічна угорська меншина. На його думку, це додає серйозності ремаркам угорського прем’єра.

Президент Румунії також закликав UDMR, яка є молодшим партнером у правлячій коаліції країни, публічно роз’яснити свою позицію щодо заяв Орбана.

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Лідер UDMR Хунор Келемен, який також є віцепрем’єр-міністром, і кілька інших міністрів етнічних угорців супроводжували Орбана під час його перебування в Румунії. Вони були помічені, коли аплодували його заявам.

«Їм доведеться пояснити, чи згодні вони зі змістом тієї промови, якій вони аплодували», – заявив Йоганніс.

У відповідь на цей заклик речниця UDMR Сілла Гегедус заявила 29 липня, що зауваження Орбана були вирвані з контексту, і її партія «не зобов’язана давати жодних пояснень».

Раніше Келемен заявив угорськомовним медіа, що Орбан не має «ані краплі расизму в собі», і його слова були неправильно потрактовані.

Тим не менш, деякі критики в Румунії закликають Келемена піти у відставку, а UDMR вийти з коаліції. Однак високопоставлені чиновники з двох головних партій коаліції – Соціал-демократичної та Націонал-ліберальної – не підтримали ці заклики і, як видається, були готові залишити інцидент без уваги, стверджуючи, що вихід UDMR із уряду може спровокувати нову політичну кризу в країні.

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Тим часом давня радниця Орбана Жужа Гегедюш, яка 26 липня розкритикувала промову як «чистий нацистський текст» і подала у відставку, 29 липня повністю змінила свою думку, скасувавши рішення піти з посади.

У відкритому листі, на який посилаються угорські медіа, Гегедюш сказала, що передумала після того, як почула пояснення Орбана напередодні у Відні, де він сказав, що його слова були «неправильно витлумачені».

Попри це, згодом вона все ж підтвердила, залишає посаду радниці Орбана.

Виступаючи 23 липня на заході в Бейле Тушнад, що в центральній Румунії, перед багатотисячною аудиторією, Віктор Орбан заявив, що угорці, попри переїзди та «змішування всередині Європи», «не хочуть бути змішаною расою, «мультиетнічним» народом», який «змішується з неєвропейцями».

Ці слова спричинили хвилю: Сполучені Штати назвали їх «непроститими», а представники єврейської громади висловили тривогу.