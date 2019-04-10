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11 Квітень 2019, Київ 00:56
Новини | Міжнародні

Британський принц Гаррі та телеведуча Опра Вінфрі знімають серіал про психічне здоров’я

Принц Гаррі спілкується з дитиною під час візиту в Окленд, Нова Зеландія

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Британський принц Гаррі та американська телеведуча Опра Вінфрі знімають серіал про психічне здоров’я. Про це повідомляється в офіційному Instagram-аккаунті герцога Сассекського.

Над проектом член британської королівської родини та відома телеведуча працюють вже кілька місяців.

Творці серіалу розраховують, що він буде надихати «глядачів на чесну розмову про проблеми, з якими зіштовхується кожен з нас».

Шостий в черзі на британський престол принц Гаррі, разом з дружиною герцогинею Сассекською та герцогом і герцогинею Кембріджськими Вільямом та Кетрін, також очолює фундацію Heads Together, що зосереджується на проблемах психічного здоров’я.

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