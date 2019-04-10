Британський принц Гаррі та телеведуча Опра Вінфрі знімають серіал про психічне здоров’я

Британський принц Гаррі та американська телеведуча Опра Вінфрі знімають серіал про психічне здоров’я. Про це повідомляється в офіційному Instagram-аккаунті герцога Сассекського.

Над проектом член британської королівської родини та відома телеведуча працюють вже кілька місяців.

Творці серіалу розраховують, що він буде надихати «глядачів на чесну розмову про проблеми, з якими зіштовхується кожен з нас».

Шостий в черзі на британський престол принц Гаррі, разом з дружиною герцогинею Сассекською та герцогом і герцогинею Кембріджськими Вільямом та Кетрін, також очолює фундацію Heads Together, що зосереджується на проблемах психічного здоров’я.