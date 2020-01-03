В Україні розпочалася реєстрація на пробне ЗНО

3 січня в Україні розпочалася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Вона триватиме до 24 січня. Зареєструватися можна на сайті свого регіонального центру оцінювання якості освіти.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури відбудеться 21 березня, а з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та іноземних мов (англійської, іспанської, німецької і французької) – 28 березня. У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

Вартість пробного ЗНО коливається від 138 до 150 гривень в залежності від регіону.

В Українському центрі оцінювання якості освіти наголошують, що реєстрація на пробне ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО. Крім того, результати пробного ЗНО не будуть зараховувати як оцінки за державну підсумкову атестацію та не будуть використовувати для участі в конкурсному відборі під час вступу до вищих навчальних закладів.