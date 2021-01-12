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12 січня 2021, Київ 16:14
Новини | Політика

За тиждень на пробне зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалися понад 13 тисяч людей – МОН

UKRAINE – External independent evaluation (EIE). Test in Ukrainian language and literature

За тиждень на пробне зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалися 13 178 людей, повідомило Міністерство освіти і науки України.

Найбільше людей хочуть складати пробні тести з української мови і літератури (3 205), математики (3 842) та англійської мови (3 039).

Реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання триватиме до 19 січня включно. Кожен учасник може обрати лише один предмет. Сам тест відбудеться 10 квітня.

Вартість пробного ЗНО у 2021 році відрізняється за регіонами й коливається в межах 195-255 гривень.

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