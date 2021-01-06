Пробне ЗНО-2021: у перший день подали понад тисячу заяв для реєстрації

У перший день понад тисяча людей подали заяви для реєстрації на пробному зовнішньому незалежному оцінюванні, повідомило Міністерство освіти і науки України.

За даними Українського центру оцінювання якості освіти, за перший день реєстрації (5 січня) для проходження пробного ЗНО електронну реєстраційну форму заповнили 1157 осіб.

Найбільше громадяни хочуть складати ЗНО з української мови і літератури (141), української мови (164), англійської мови (240) та математики (282).

Реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання триватиме до 19 січня включно. Кожен учасник може обрати лише один предмет. Сам тест відбудеться 10 квітня

Вартість пробного ЗНО у 2021 році відрізняється за регіонами й коливається в межах 195-255 гривень.