На Київщині вночі та вранці очікують грозу – Укргідрометцентр

На Київщині вночі та вранці очікують грозу, повідомив Український гідрометцентр.

«13 липня на Київщині вночі та вранці короткочасний дощ, гроза, під час грози шквалисте посилення вітру 15-20 м/с, по області місцями град; вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі 12-14 градусів, вдень близько 20 градусів», – заявили в Укргідрометцентрі.

За даними Укргідрометцентру, 13 липня в західних областях буде без опадів, у східній частині країни буде подекуди град, на решті території – короткочасний дощ і гроза.