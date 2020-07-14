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14 липня 2020, Київ 10:32
Новини | Події

ДСНС попереджає про грозу на Лівобережжі

ДСНС: 14 липня на Лівобережжі грози, в окремих районах град та шквали 17-22  м/с

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про грозу на Лівобережжі України.

«14 липня на Лівобережжі грози, в окремих районах град та шквали 17-22 м/с. У Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях значні дощі, у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с», – заявили рятувальники.

Укргідрометцентр також очікує грозу в Дніпропетровській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. У решті регіонів прогнозують мінливу хмарність. Здебільшого температура повітря коливатиметься від 18 до 22 градусів тепла. Виняток – південні області, де стовпчик термометра підійметься до 25-27 градусів.

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