Укргідрометцентр дав прогноз погоди на початок тижня

У понеділок, 12 жовтня, у більшості регіонів України очікується мінлива хмарність. Дощитиме лише в західних областях, де температура повітря прогріється до 15-19 градусів тепла.

На півдні України прогнозують 20-27 градусів тепла, на сході – 20-22 градуси, на півночі та в центрі – 17-22 градуси. У Києві очікують від 19 до 21 градуса тепла.

У вівторок, 13 жовтня, дощ очікують у Закарпатські, Львівській, Луцькій, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях. Там температура повітря прогріється до 15-22 градусів тепла.

В інших регіонах прогнозують мінливу хмарність та 16-24 градуси.