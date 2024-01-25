В Україну з Росії вдалося повернути ще двох дітей – Прокудін

В Україну вдалося повернути двох дітей, яких незаконно депортувала Росія, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Хлопець і дівчина, 16 і 17 років відповідно, жили у Кринках. Після звільнення правобережжя ворог депортував дітей до Краснодарського краю. Зусиллями багатьох служб дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію, до родин. Дякую організації Save Ukraine, які сприяли цьому. Сім’ї знову разом», – написав Прокудін у телеграмі 25 січня.

За офіційними даними української влади, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували близько 20 тисяч дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно. Українські правозахисники наполягають, що дітей, силоміць переміщених із України, «сотні тисяч».

Повернути в Україну, за даними влади, поки що вдалося близько 500 дітей.