Прокуратура АРК повідомила про підозру в зраді ексспівробітнику ДПСУ

Прокуратура АРК і Севастополя повідомила про підозру колишньому першому заступнику командира Керченського загону морської охорони Державної прикордонної служби України у вчиненні державної зради, повідомляє пресслужба відомства.

За версією українських слідчих, у лютому 2014 року, під час захоплення адміністративних будівель і військових частин АР Крим, командир Керченського загону морської охорони Державної прикордонної служби України здійснив маневри із виходу корабельно-катерної групи по окупованій території півострова.

«У зв’язку з цим виконання обов’язків командира загону було покладено на його першого заступника, який був зобов’язаний контролювати забезпечення охорони військової частини № 1472 у Керчі АР Крим для запобігання її захоплення російськими військовими», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що підозрюваний, бажаючи підтримати Росію в окупації Криму, надав незаконний наказ розблокувати ворота і запустити на територію військової частини № 1472 Керченського загону морської охорони Держприкордонслужби автобуси з представниками збройних сил Росії.

Ім’я підозрюваного не вказується, його коментарі в публічному доступі відсутні.

У березні в прокуратурі АРК і Севастополя повідомили, що в суд передано обвинувальний акт стосовно колишнього депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, який підозрюється в державній зраді і посяганні на територіальну цілісність України.