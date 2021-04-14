Прокуратура АРК повідомила про підозру в зраді ексспівробітнику ДПСУ

Прокуратура АРК і Севастополя повідомила про підозру колишньому першому заступнику командира Керченського загону морської охорони Державної прикордонної служби України у вчиненні державної зради, повідомляє пресслужба відомства.
За версією українських слідчих, у лютому 2014 року, під час захоплення адміністративних будівель і військових частин АР Крим, командир Керченського загону морської охорони Державної прикордонної служби України здійснив маневри із виходу корабельно-катерної групи по окупованій території півострова.
«У зв’язку з цим виконання обов’язків командира загону було покладено на його першого заступника, який був зобов’язаний контролювати забезпечення охорони військової частини № 1472 у Керчі АР Крим для запобігання її захоплення російськими військовими», – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що підозрюваний, бажаючи підтримати Росію в окупації Криму, надав незаконний наказ розблокувати ворота і запустити на територію військової частини № 1472 Керченського загону морської охорони Держприкордонслужби автобуси з представниками збройних сил Росії.
Ім’я підозрюваного не вказується, його коментарі в публічному доступі відсутні.
У березні в прокуратурі АРК і Севастополя повідомили, що в суд передано обвинувальний акт стосовно колишнього депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, який підозрюється в державній зраді і посяганні на територіальну цілісність України.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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