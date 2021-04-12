У перші дні після затримання в окупованому Криму фрілансера Радіо Свобода Владислава Єсипенка співробітники ФСБ Росії незаконно відібрали у нього слину для проведення біологічної експертизи. Про це проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат Олексій Ладін.

За його словами, він разом з іншим захисником, Емілем Курбедіновим, 12 квітня відвідав Єсипенка в СІЗО №1 Сімферополя.

«За час проведення первинних слідчих дій, якщо тортури можна назвати слідчими діями, у нього (Єсипенка – ред.) неодноразово брали біологічні зразки для проведення біологічної експертизи. Захист не має сумнівів, що біологічні зразки, які були відібрані у Єсипенка непроцесуальним шляхом, в подальшому матимуть місце під час розслідування і розгляду кримінальної справи по суті», – розповів Ладін.

Говорячи про відбір біологічних зразків у Владислава Єсипенка, адвокат згадав інші кримінальні справи в Криму.

«Результат такого непроцесуального відбору відомий. Ми знаємо, що коли в Едема Бекірова взяли біологічні зразки, то потім вони опинилися на боєприпасах, які він нібито провозив через кордон. Аналогічна історія сталася з Олегом Приходьком», – пояснив Ладін.

Публічних коментарів співробітників ФСБ Росії з приводу цієї заяви Ладіна немає.

Раніше Олексій Ладін повідомляв, що співробітники ФСБ Росії в Криму погрожували розправою Владиславу Єсипенку після того, як він на суді в Криму звинуватив ФСБ у тортурах.​

Єсипенко, якого в березні затримали в Криму російські силовики за підозрою у «співпраці з українськими спецслужбами і зберіганні боєприпасів», вперше особисто на засіданні суду в Сімферополі 6 квітня заявив про тортури з боку російських спецслужб. Це перше засідання суду, на яке допустили незалежних адвокатів. Воно проходило в закритому режимі через пандемію COVID-19. На суді Єсипенко також відмовився від призначеного йому адвоката. Водночас суд не підтримав скаргу незалежних адвокатів на арешт, залишивши Єсипенка під вартою до 11 травня.

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай заявив, що РВЄ/РС обурене даними про тортури, застосовані проти Єсипенка.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова попросила російського омбудсмена Тетяну Москалькову перевірити факти «безпідставного затримання та застосування тортур» в Криму до Єсипенка.

Офіційних коментарів російських силових структур, а також російського і підконтрольного Кремлю кримського омбудсменів із приводу заяв про катування немає.

16 березня в Центрі громадських зв’язків ФСБ Росії повідомили, що затримали 10 березня в Криму Владислава Єсипенка за збір інформації «в інтересах спецслужб України». Служба зовнішньої розвідки України у відповіді на запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявила, що «не коментує провокації російських спецслужб».

У Національній спілці журналістів України закликали до негайного звільнення Єсипенка.

Українські правозахисники також опублікували спільну заяву, в якій вимагали від російської влади звільнити Владислава Єсипенка, а Україна і міжнародне співтовариство закликали посилити тиск на Росію через переслідування на окупованому півострові.

Прокуратура АРК повідомила про те, що українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом затримання і арешту в Криму Владислава Єсипенка.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українська влада має намір чинити тиск на Росію для звільнення Владислава Єсипенка.