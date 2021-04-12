Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
13 квітня 2021, Київ 00:12
Новини | Політика

ФСБ у Криму незаконно взяла у Владислава Єсипенка біологічні зразки для експертизи – адвокат

Раніше Владислав Єсипенко завив про катування

У перші дні після затримання в окупованому Криму фрілансера Радіо Свобода Владислава Єсипенка співробітники ФСБ Росії незаконно відібрали у нього слину для проведення біологічної експертизи. Про це проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат Олексій Ладін.

За його словами, він разом з іншим захисником, Емілем Курбедіновим, 12 квітня відвідав Єсипенка в СІЗО №1 Сімферополя.

«За час проведення первинних слідчих дій, якщо тортури можна назвати слідчими діями, у нього (Єсипенка – ред.) неодноразово брали біологічні зразки для проведення біологічної експертизи. Захист не має сумнівів, що біологічні зразки, які були відібрані у Єсипенка непроцесуальним шляхом, в подальшому матимуть місце під час розслідування і розгляду кримінальної справи по суті», – розповів Ладін.

Говорячи про відбір біологічних зразків у Владислава Єсипенка, адвокат згадав інші кримінальні справи в Криму.

«Результат такого непроцесуального відбору відомий. Ми знаємо, що коли в Едема Бекірова взяли біологічні зразки, то потім вони опинилися на боєприпасах, які він нібито провозив через кордон. Аналогічна історія сталася з Олегом Приходьком», – пояснив Ладін.

Публічних коментарів співробітників ФСБ Росії з приводу цієї заяви Ладіна немає.

Раніше Олексій Ладін повідомляв, що співробітники ФСБ Росії в Криму погрожували розправою Владиславу Єсипенку після того, як він на суді в Криму звинуватив ФСБ у тортурах.​

Єсипенко, якого в березні затримали в Криму російські силовики за підозрою у «співпраці з українськими спецслужбами і зберіганні боєприпасів», вперше особисто на засіданні суду в Сімферополі 6 квітня заявив про тортури з боку російських спецслужб. Це перше засідання суду, на яке допустили незалежних адвокатів. Воно проходило в закритому режимі через пандемію COVID-19. На суді Єсипенко також відмовився від призначеного йому адвоката. Водночас суд не підтримав скаргу незалежних адвокатів на арешт, залишивши Єсипенка під вартою до 11 травня.

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай заявив, що РВЄ/РС обурене даними про тортури, застосовані проти Єсипенка.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова попросила російського омбудсмена Тетяну Москалькову перевірити факти «безпідставного затримання та застосування тортур» в Криму до Єсипенка.

Офіційних коментарів російських силових структур, а також російського і підконтрольного Кремлю кримського омбудсменів із приводу заяв про катування немає.

16 березня в Центрі громадських зв’язків ФСБ Росії повідомили, що затримали 10 березня в Криму Владислава Єсипенка за збір інформації «в інтересах спецслужб України». Служба зовнішньої розвідки України у відповіді на запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявила, що «не коментує провокації російських спецслужб».

У Національній спілці журналістів України закликали до негайного звільнення Єсипенка.

Українські правозахисники також опублікували спільну заяву, в якій вимагали від російської влади звільнити Владислава Єсипенка, а Україна і міжнародне співтовариство закликали посилити тиск на Росію через переслідування на окупованому півострові.

Прокуратура АРК повідомила про те, що українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом затримання і арешту в Криму Владислава Єсипенка.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українська влада має намір чинити тиск на Росію для звільнення Владислава Єсипенка.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG