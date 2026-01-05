Доступність посилання

Прокуратура Києва: суд зупинив роботу колеса огляду на Подолі

Колесо огляду на Подолі під час зимових свят, 2020 рік
Колесо огляду на Подолі під час зимових свят, 2020 рік

Подільський районний суд заарештував колесо огляду на Контрактовій площі, повідомила Київська міська прокуратура 5 січня.

Відомство уточнило, що суд наклав на атракціон арешт із забороною користування на його клопотання.

«Нагадаємо, під час огляду атракціону встановлено, що його металеві конструкції розміщені на дерев’яних брусах, які перебувають у незадовільному технічному стані. Відтак існує ризик аварійної ситуації з тяжкими наслідками, включно з травмуванням чи загибеллю людей. Тому прокурори просили суд зупинити роботу атракціону», – пояснили в прокуратурі.

Водночас голова Департаменту територіального контролю Києва Михайло Буділов повідомив, що прокуратура звинуватила його у «відсутності ініціативи» щодо зупинки роботи колеса огляду на Подолі. Він вказав на те, що атракціон встановили 2017 року, за шість років до його призначення.

Читайте також: Вибух автомобіля в Києві: поліція повідомляє про затримання 24-річної підозрюваної

«У 2024-2025 роках інспектори Департамент територіального контролю неодноразово вносили приписи власнику з вимогою здійснити демонтаж власними силами», – заявив він.

За твердженням Буділова, департамент не має технічних можливостей для демонтажу колеса огляду, про що повідомив прокуратуру ще 2024 року.

В грудні, за словами посадовця, його звинуватили в службовій недбалості через «відсутність ініціативи», але суддя відхилив клопотання про взяття його під варту.

У грудні 2025 року прокуратура Києва звернулася до суду з клопотанням про арешт із забороною експлуатації колеса огляду на Подолі через незадовільний стан атракціону. Власник пообіцяв демонтувати колесо.

