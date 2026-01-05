Прокуратура Києва: суд зупинив роботу колеса огляду на Подолі

Подільський районний суд заарештував колесо огляду на Контрактовій площі, повідомила Київська міська прокуратура 5 січня.

Відомство уточнило, що суд наклав на атракціон арешт із забороною користування на його клопотання.

«Нагадаємо, під час огляду атракціону встановлено, що його металеві конструкції розміщені на дерев’яних брусах, які перебувають у незадовільному технічному стані. Відтак існує ризик аварійної ситуації з тяжкими наслідками, включно з травмуванням чи загибеллю людей. Тому прокурори просили суд зупинити роботу атракціону», – пояснили в прокуратурі.

Водночас голова Департаменту територіального контролю Києва Михайло Буділов повідомив, що прокуратура звинуватила його у «відсутності ініціативи» щодо зупинки роботи колеса огляду на Подолі. Він вказав на те, що атракціон встановили 2017 року, за шість років до його призначення.

«У 2024-2025 роках інспектори Департамент територіального контролю неодноразово вносили приписи власнику з вимогою здійснити демонтаж власними силами», – заявив він.

За твердженням Буділова, департамент не має технічних можливостей для демонтажу колеса огляду, про що повідомив прокуратуру ще 2024 року.

В грудні, за словами посадовця, його звинуватили в службовій недбалості через «відсутність ініціативи», але суддя відхилив клопотання про взяття його під варту.

У грудні 2025 року прокуратура Києва звернулася до суду з клопотанням про арешт із забороною експлуатації колеса огляду на Подолі через незадовільний стан атракціону. Власник пообіцяв демонтувати колесо.

