«Створює загрозу» – прокуратура Києва просить суд про арешт колеса огляду на Подолі

Прокуратура Києва звернулася до суду з клопотанням про арешт із забороною експлуатації колеса огляду на Подолі через незадовільний стан атракціону. Власник пообіцяв демонтувати колесо.

За повідомленням прокуратури, опорна металева конструкція колеса огляду розміщена на дерев’яних брусах, які перебувають у незадовільному технічному стані.

«Дерев’яні бруси мають ознаки глибокого гниття, руйнування структури деревини, а також сліди тривалого впливу вологи. Частина брусів частково зруйнована, має порожнини та кришиться при механічному впливі. Все це створює загрозу здоров’ю та життю людей», – ідеться в повідомленні.

У прокураторі також заявили, що повідомили про підозру посадовцям КМДА, які «не помічали колесо огляду на Подолі, що працювало без жодних дозволів на землю в історичній частині Києва». Ідеться про директорку департаменту земельних ресурсів виконавчого органу КМДА та директора департаменту територіального контролю міста Києва виконавчого органу КМДА.

Власник демонтує атракціон на Подолі у Києві за власні кошти. Про це повідомив Департамент територіального контролю міста Києва. Там заявили, що неодноразово видавали приписи про демонтаж атракціону, зокрема, останній припис був 22 грудня, а тепер місто веде переговори про встановлення атракціону на іншій локації.

Колесо, яке встановили на Подолі у 2017 році, було популярною туристичною точкою Києва.