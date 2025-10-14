Міський голова Віталій Кличко звільнив Миколу Поворозника з посади першого заступника голови КМДА. Про це йдеться в оприлюдненому розпорядженні від 13 жовтня.

Іншим розпорядженням виконання обов’язків першого заступника було покладено на Петра Пантелеєва.

13 жовтня Поворозник на своїй сторінці фейсбук написав, що це його останній день на посаді першого заступника голови КМДА, якій він «присвятив майже 8 років свого життя».



Ще 10 червня Київська міськрада висловила йому недовіру. 30 червня Кличко відсторонив Поворозника від виконання обов’язків на час «службового розслідування щодо факту нібито якогось «святкування».

Раніше в соцмережах поширилося відео, на якому чиновники КМДА влаштували застілля. Як стверджувалося, воно відбувалося 25 квітня – в день, коли в столиці було оголошено жалобу за загиблими в результаті російського удару 24 квітня. Тоді загинули 13 людей.

Поворозник назвав розслідування «брудною маніпуляцією». За його словами, «жодного святкування, музики, подарунків, веселощів не було». Каже, що журналістка бреше, бо бачила це. Поворозник стверджував, що того дня «сиділи колеги, вечеряли і спілкувалися».