Кличко відправив до Кабміну подання про звільнення свого заступника Поворозника – ЗМІ

Голова Київської міської військової адміністрації Віталій Кличко зробив подання до Кабінету міністрів та Офісу президента на погодження звільнення свого першого заступника Миколи Поворозника. Про це повідомили ZN.UA та Суспільне.

За даними медіа, обидва документи були підписані у понеділок, 6 жовтня. Кличко офіційно подав документи лише вчора, 7 жовтня, після питань депутатів. Офіційно про це не повідомляється.

На завтра, 9 жовтня, заплановане засідання Київради.

30 червня Віталій Кличко відсторонив першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника від виконання обов’язків.

Перед цим, 10 червня, Київрада на позачерговому засіданні проголосувала за висловлення недовіри першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику.

Раніше в соцмережах поширилося відео, на якому чиновники КМДА влаштували застілля. Як стверджувалося, воно відбувалося 25 квітня – в день, коли в столиці було оголошено жалобу за загиблими в результаті російського удару 24 квітня. Тоді загинули 13 людей.

Поворозник назвав розслідування «брудною маніпуляцією». За його словами, «жодного святкування, музики, подарунків, веселощів не було». Каже, що журналістка бреше, бо бачила це. Поворозник стверджував, що того дня «сиділи колеги, вечеряли і спілкувалися».