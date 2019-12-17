Прокуратура встановила організатора замаху на депутата, внаслідок якого загинула дитина

Прокуратура Києва повідомляє, що підозрюваним в організації замовного вбивства місцевого депутата в центрі Києва, в результаті якого загинув 3-річний хлопчик, є 25-річний уродженець Росії.

У повідомленні 17 грудня йдеться, що прокуратура погодила повідомлення про підозру і вирішує питання щодо оголошення його у міжнародний розшук.

«Причетним до організації злочину слідство вважає 25-річного уродженця Російської Федерації, який залучив як виконавця 20-річного колишнього бійця АТО, що мав досвід участі у бойових діях, у тому числі у якості снайпера, та з яким він познайомився в зоні проведення ООС на території Донецької області. Під час особистої зустрічі, яка відбулася в одному з ТРЦ столиці, чоловік запропонував виконавцю вчинити вбивство депутата за грошову винагороду у розмірі 40 тисяч доларів, на що останній погодився», – йдеться в повідомленні.

Свої інструкції щодо організації злочину підозрюваний надавав виконавцю у месенджері Telegram, а сам напередодні вчинення злочину виїхав за межі України для забезпечення алібі, повідомили в прокуратурі.

Замовника злочину наразі не встановили.

Ввечері 1 грудня невідомий у центрі Києва стріляв в автомобіль, у салоні якого перебувала родина депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва. Куля влучила у трирічного хлопчика, який, за даними поліції, від травм помер дорогою у лікарню.

2 грудня правоохоронці заявили про затримання двох підозрюваних у нападі. Суд ухвалив рішення про їх арешт.