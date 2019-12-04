Другий підозрюваний у вбивстві сина Соболєва заарештований – прокуратура

Шевченківський районний суд Києва заарештував другого підозрюваного у вбивстві трирічного сина депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва, повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець у Facebook.

Чоловіка заарештували на два місяці без права на заставу.

Перед цим іншому підозрюваному обрали аналогічний запобіжний захід.

Засідання відбувалися в закритому режимі.

Ввечері 1 грудня невідомий у центрі Києва стріляв в автомобіль, у салоні якого перебувала родина. Куля влучила у трирічного хлопчика, який, за даними поліції, від травм помер дорогою у лікарню.

2 грудня правоохоронці заявили про затримання двох підозрюваних у нападі. За даними поліції, їм – 18 і 19 років. Серед версій прравоохоронців – «сімейно-побутові проблеми, фінансово-господарська діяльність і минула й теперішня професійна діяльність громадянина».