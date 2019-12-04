Суд арештував одного з підозрюваних у вбивстві дитини в центрі Києва

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід одному з двох підозрюваних у вбивстві трирічного хлопчика, сина депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва: два місяці тримання під вартою без права на заставу.

Як повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець, він, за версією слідства, здійснив смертельний постріл.

«Саме засідання відбувається у закритому режимі, у зал допущені лише сторони. Таке рішення суд ухвалив перед початком засідання, зваживши на клопотання сторони захисту, а також на те, що відносно підозрюваних наразі здійснюються заходи безпеки», – написала Максимець у фейсбуці 4 грудня.

Засідання з обрання запобіжного заходу другому підозрюваному попередньо має розпочатися о 14:00, додала вона.

Соболєв, який під час засідання поспілкувався з журналістами, заявив, що «отримує погрози протягом чотирьох років».

Ввечері 1 грудня невідомий у центрі Києва стріляв в автомобіль, у салоні якого перебувала родина. Куля влучила у трирічного хлопчика, який, за даними поліції, від травм помер дорогою у лікарню.

2 грудня правоохоронці заявили про затримання двох підозрюваних у нападі. За даними поліції, їм – 18 і 19 років. У поліції також повідомили про версії, за якими ведеться слідство: «це сімейно-побутові проблеми, фінансово-господарська діяльність і минула й теперішня професійна діяльність громадянина».