Суд обирає запобіжний захід підозрюваним у вбивстві дитини у центрі Києва – трансляція

4 грудня у Шевченківському суді обирають запобіжний захід підозрюваним у вбивстві 3-річного хлопчика, сина депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва.

Засідання відбувається в закритому режимі.

Ввечері 1 грудня невідомий у центрі Києва стріляв в автомобіль, у салоні якого перебувала родина. Куля влучила у трирічного хлопчика, який, за даними поліції, від травм помер дорогою у лікарню.

2 грудня правоохоронці заявили про затримання двох підозрюваних у нападі. За даними поліції, їм – 18 і 19 років. У поліції також повідомили про версії, за якими ведеться слідство: «це сімейно-побутові проблеми, фінансово-господарська діяльність і минула й теперішня професійна діяльність громадянина».