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04 грудня 2019, Київ 13:18
Новини | Події

Суд обирає запобіжний захід підозрюваним у вбивстві дитини у центрі Києва – трансляція

Ввечері 1 грудня невідомий у центрі Києва стріляв в автомобіль, у салоні якого перебувала родина, куля влучила у трирічного хлопчика

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4 грудня у Шевченківському суді обирають запобіжний захід підозрюваним у вбивстві 3-річного хлопчика, сина депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва.

Засідання відбувається в закритому режимі.

Ввечері 1 грудня невідомий у центрі Києва стріляв в автомобіль, у салоні якого перебувала родина. Куля влучила у трирічного хлопчика, який, за даними поліції, від травм помер дорогою у лікарню.

2 грудня правоохоронці заявили про затримання двох підозрюваних у нападі. За даними поліції, їм – 18 і 19 років. У поліції також повідомили про версії, за якими ведеться слідство: «це сімейно-побутові проблеми, фінансово-господарська діяльність і минула й теперішня професійна діяльність громадянина».

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