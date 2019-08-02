Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
02 Серпень 2019, Київ 15:14
Новини | Події

Прокуратура передала Міноборони ЗРК «Печора» з 36 ракетами

На озброєнні російської армії нині перебуває модернізований варіант ЗРК С-125 «Печора» (на зображенні)

Дивитись коментарі

Головна військова прокуратура передала Міністерству оборони України зенітно-ракетний комплекс С-125 «Печора» разом із 36 зенітними ракетами класу «земля-повітря». Про це повідомила речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган. Цю передачу здійснили спільно з СБУ, державним підприємством «Укроборонсервіс» та Миколаївською митницею.

«Слідством установлено, що у період 2007–2010 років службові особи ВАТ «Рособоронекспорт» (Російська Федерація)… вчинили незаконне переміщення через митний кордон України зенітно-ракетного комплексу С-125 «Печора» разом із 36 зенітними ракетами класу земля-повітря 5В27Д, у повному бойовому оснащені, разом із супутнім обладнанням та іншим озброєнням. Зазначене озброєння посадовці Російської Федерації планували поставити до держави Еритрея, стосовно якої Радою безпеки Організації об’єднаних націй введено ембарго», – вказує Генпрокуратура.

Цю техніку в березні 2019 року виявили в одному зі складських приміщень у Миколаєві.

«У березні 2019 року на засіданні Кабінету міністрів Генпрокурор Юрій Луценко звернувся до урядовців про передачу всього вищевказаного озброєння Міністерству оборони України для подальшого розпорядження», – нагадала Лариса Сарган.

/**/ /**/ /**/ ГПУ: прокуратура виявила 36 зенітних ракет «земля-повітря» 5В27Д, які входять до складу зенітного-ракетного комплексу С-125 «Печора»
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Росіяни намагалися вивезти ракети до комплексу С-125 з України до Еритреї – ГПУ

Зенітно-ракетний комплекс С-125 призначений для оборони найважливіших адміністративних, промислових і військових об’єктів від ударів всіх типів засобів повітряного нападу, що летять на гранично малих і середніх висотах. Забезпечує ураження бомбардувальників, винищувачів-бомбардувальників, літаків багатоцільового призначення і крилатих ракет.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG