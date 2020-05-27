Прокуратура розслідує справу проти віцеадмірала Чорноморського флоту Росії за підбурювання до держзради

Офіс генпрокурора повідомляє, що зареєстрував кримінальне провадження за фактом підбурювання віцеадміралом Чорноморського флоту Росії українських офіцерів до вчинення державної зради.

За даними прокуратури, цей додатковий факт був встановлений у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою зазначеного посадовця Чорноморського флоту Росії у пособництві ведення представниками влади і збройних сил країни-окупанта агресивної війни проти України.

«За даними слідства, впродовж березня 2014 року високопосадовець, перебуваючи у Севастополі, діючи умисно та з метою заподіяння шкоди обороноздатності та державній безпеці, зміни меж території України, шляхом погроз застосування військовослужбовцями ЗС РФ фізичного насильства та зброї особисто схиляв українських офіцерів із числа командування Військово-морських сил Збройних сил України до вчинення державної зради, а саме до переходу на бік ворога в період збройного конфлікту», – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює головне слідче управління Служби безпеки України.

У лютому 2019 року сімом російським військовим, зокрема віцеадміралові Чорноморського флоту Росії Олександру Моісеєву, повідомили про підозру у веденні агресивної війни у справі про захоплення 24 українських моряків і трьох кораблів у листопаді 2018 року.