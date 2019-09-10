Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив прокурора Запорізької області Валерія Романова, повідомила пресслужба ГПУ.

Указ підписаний 9 вересня 2019 року. За кілька днів до цього перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов розповів, що Романов, який очолював обласну прокуратуру від жовтня 2016 року, написав заяву про звільнення.

Раніше генеральний прокурор звільнив очільників прокуратур Вінницької, Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Сумської, Тернопільської та Черкаської областей.