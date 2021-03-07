Жіночий кубок України з баскетболу виграв «Прометей»

У Кам’янському завершився Кубок України з баскетболу серед жіночих команд. У фіналі місцевий «Прометей» не залишив шансів бердянському клубу «Чайка». Матч завершився з рахунком 112:74.

Найрезультативнішими в матчі стали Кешуан Лашун, яка набрала 29 очок, та Турон Мосбі, в активі якої 21 очко.

На шляху до фіналу Кубка «Прометей», який не програв жодного матчу в 22-х матчах Суперліги, був сильнішим за «Київ-Баскет» (97:61), а «Чайка» в овертаймі вирвала перемогу у «Франківська» (79:73).

Для кам’янського клуба – це перший трофей Кубка України.

31 березня відбудуться чвертьфінальні матчі чоловічого Кубка України. Через пандемію коронавірусу 8 команд поділили на два «бабли» (ізольовані табори), де зіграють матчі ¼ та півфінали. Ігри відбудуться у Черкасах та Києві.

Фінальний матч Кубка України запланований на 4 квітня у київському «Палаці спорту».