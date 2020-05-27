Нові протести в Гонконгу: поліція арештувала сотні людей

Поліція Гонконгу застосувала подразливий газ й арештувала сотні людей у центральному діловому районі міста, де 27 травня тисячі людей вийшли на протест проти можливого ухвалення законопроєкту, який криміналізує «неповагу» до національного гімну Китаю.

У поліції повідомили, що затримали понад 300 осіб, переважно за підозрою в участі у незаконному мітингу.

На кадрах, показаних у прямому ефірі, було видно, що багато хто з затриманих – молоді люди.

Згідно із законопроєктом, школи в Гонконзі повинні вчити гімн Китаю, всі громадяни і організації мають виконувати його «у відповідних випадках», а за неповагу до гімну загрожує покарання – до трьох років ув’язнення або штраф до шести тисяч доларів.

Якщо Законодавча рада Гонконгу схвалить документ у другому читанні 27 травня, то далі законодавці можуть перейти до третього читання і голосування в цілому вже у червні.

Законопроєкт про гімн планують ухвалити на тлі пропозиції Пекіна схвалити закон про національну безпеку Гонконгу, який викликав нові протести і сутички з поліцією 24 травня.

Нові кроки, запропоновані керівництвом владної Комуністичної партії Китаю, викликали міжнародне занепокоєння тим, що дії Пекіна різко обмежать спеціальні свободи Гонконгу, гарантовані цій території 1997 року, коли Велика Британія передавала її під контроль Китаю.