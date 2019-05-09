Акції прихильників та опонентів Росії в Грузії: поліція затримала п’ятьох

Поліція в грузинській столиці Тбілісі затримала кількох людей в ході акцій протесту з нагоди святкування Дня перемоги над нацизмом 9 травня.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі поклала квіти до Могили невідомого солдата у тбіліському Ваке-Парку під супровід критичних вигуків антиросійських демонстрантів, які називали її «зрадницею».

«Всі герої, які загинули в цій війні, заслуговують на повагу. Всі грузини вірили, що борються за свободу та незалежність своєї країни. Всі вони померли за незалежність Грузії, і я хочу вшанувати їхню пам’ять», – сказала Зурабішвілі в промові з нагоди 74 річниці перемоги союзників над нацистською Німеччиною.

Одночасно у Ваке-Парку тривали два мітинги. Один організували проросійські організації, інший – антикремлівський рух під назвою «Росія – окупант». Акції почалися перед прибуттям президентки Грузії на місце проведення урочистостей та тривали до її від’їзду.

Демонстрантів розділяла поліція, тож вони обмінювалися усними образами, перегукуючись через поліцейський кордон.

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Проросійські мітингувальники принесли з собою червоні прапори та інші радянські символи. Вони вимагали нейтрального статусу Грузії і відновлення стосунків із Росією.

Натомість їхні опоненти тримали грузинські прапори, плакати антиросійського змісту та портрети Ґіорґі Анцухелідзе – грузинського солдата, вбитого в Південній Осетії під час П’ятиденної російсько-грузинської війни в серпні 2008 року. Після цих подій Росія визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії від Грузії. З того часу Москва тримає в обох регіонах своїх військових попри заперечення Тбілісі.

За даними грузинського Міністерства внутрішніх справ, п’ятьох демонстрантів затримали за звинуваченнями в дрібному хуліганстві та непокорі поліції. Їм заборонили залишати місто та відпустили. Один із затриманих мав радянську символіку, решта – антиросійські плакати.

Як повідомили в міністерстві, ще одну людину поліцейські застерегли від публічного використання радянської символіки, яка є незаконною в Грузії.