Фермери в Індії протестують через реформу агросектору – прем’єр заявляє про «образу країни»

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді 31 січня пообіцяв продовжувати реформу сільського господарства. За заявою Моді, протестувальники-фермери, які штурмували Червоний форт Нью-Делі у День Республіки, завдали «образи» країні.

Це були перші публічні коментарі Моді про багатомісячні протести фермерів, що які за останні тиждень загострилися.

Марш тракторів 26 січня став переріс у насильство, коли деякі учасники акцій відхилились від попередньо узгоджених маршрутів, вступили в сутички з поліцією та увірвалися до історичного комплексу Червоний Форт у Нью-Делі. Одна людина загинула, сотні отримали поранення.

«Країна була засмучена образою Триколору (індійського прапору – ред.) 26 січня в Делі. Уряд прагне модернізувати сільське господарство і також робить багато кроків у цьому напрямку», – сказав Моді в радіозверненні 31 січня.

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Лідери протесту заперечують свою відповідальність у насильстві. Вони кажуть, що його викликала меншість учасників параду, додавши, що уряд залишив відкриту можливість для відновлення переговорів між двома сторонами.

30 січня Моді заявив лідерам опозиційних партій, що пропозиція заморозити закони на 18 місяців все ще існує.

Десятки тисяч фермерів понад два місяці живуть у протестному таборі в околицях Нью-Делі. Вони протестують проти нових аграрних законів, стверджуючи, що дерегуляція приносить користь великим корпораціям за рахунок дрібних виробників. Уряд Моді наполягає на необхідності модернізації сільського господарства.

У сільському господарстві зайнято близько половини робочої сили Індії. Хвилювання серед приблизно 150 мільйонів землевласників є одним із найбільших викликів для уряду Моді з часу його приходу до влади в 2014 році.