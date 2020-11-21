Індія викликає пакистанського дипломата через напад на кордоні між двома країнами

21 листопада Індія викликала повіреного в справах Пакистану через напад, який, за твердженням Нью-Делі, стався на кордоні між двома державами.

За інформацією Міністерства закордонних справ Індії, 21 листопада в повіреному у справах Пакистану в Нью-Делі Афтабу Хассану Хану висловили офіційний протест.

«Індія вчергове повторила свою вимогу Пакистану виконувати свої міжнародні та двосторонні зобов’язання не дозволяти використовувати будь-яку підконтрольну йому територію чином для терористичної діяльності проти Індії», – заявило міністерство.

Міністерство закордонних справ Пакистану відхилило твердження Моді як безпідставні.

Читайте також: У Пакистані лідеру бойовиків винесли вирок у справі про теракт в індійському Мумбаї в 2008 році

«Ми розглядаємо це як частину відчайдушних спроб Індії відвернути міжнародну увагу від державного тероризму в (підконтрольному Індії Кашмірі – ред.) та державного спонсорства тероризму проти Пакистану», – йдеться у заяві міністерства у Твітері.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив 20 листопада, що індійські силовики ліквідували чотирьох пакистанських бойовиків з угруповання «Джайш-е-Мохаммед». Ця сутичка, за його словами, вказує на плани бойовиків «завдати хаосу та руйнувань» у регіоні напередодні місцевих виборів.

Індійські співробітники служби безпеки заявили, що вилучили у вбитих бойовиків великий тайник зброї та вибухівки.

Читайте також: У Пакистані після кількох місяців за ґратами звільнили власника найбільшої в країні незалежної медіагрупи

Напруженість між сусідніми ядерними державами загострилася після минулого серпня, коли уряд Моді вирішив скасувати особливий статус підконтрольної Індії частини спірного регіону Кашмір. Рішення супроводжувалося протестами.

Пізніше в листопаді Індія планує провести місцеві вибори в ті частині спірного регіону Кашмір, що перебуває під її управлінням.

Кашмір був фактично розділений між Індією та Пакистаном (а частково й Китаєм) після здобуття цими країнами незалежності від Великої Британії у 1947 році. Дві з трьох воєн між двома ядерними державами-сусідами відбулися через питання контролю над спірною територією.