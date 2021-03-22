Прокурор закрив провадження щодо блокування 426 сайтів – Голосіївська окружна прокуратура Києва

Голосіївська окружна прокуратура зняла арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів при використанні 426 сайтів. Про це повідомили в прокуратурі у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Прокурором – процесуальним керівником 25 лютого 2021 року прийнято рішення про закриття кримінального провадження та знято арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні 426 вебресурсів», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що слідчий суддя Голосіївського райсуду Києва ухвалою від 4 лютого 2021 року наклав арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів інтернету при використанні 426 ресурсів.

В прокуратурі додали, що для участі у розгляді клопотання заявника прокурорів до суду не викликали. Ухвалу суду прокуратура не оскаржувала.

25 лютого стало відомо, що згідно з ухвалою Голосіївського районного суду, провайдери повинні були закрити доступ до 426 сайтів у межах провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації оприлюднила перелік ресурсів, серед яких були сайт російського інформаційного агентства РБК, блог-платформа Livejournal та підрозділ сервісу ІТ-хостингу GitHub.