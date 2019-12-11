Захист оскаржив рішення про продовження запобіжного заходу активісту Приходьку

Адвокат Назім Шеіхмамбетов оскаржив постанову підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя про продовження запобіжного заходу українському активісту Олегу Приходьку. Про це повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

На думку адвоката, суд не врахував усіх доводів захисту при ухваленні свого рішення.

«Нами було оскаржено постанову Київського районного суду про продовження запобіжного заходу громадянину України Приходьку Олегу Аркадійовичу. Ми подали скаргу, обґрунтували свої позиції, в тому числі ми звернули увагу на те, що, по суті, постанова Київського районного суду не включає доводи і позицію, які були викладені як в запереченнях адвоката на шести аркушах, так і в запереченнях самого обвинуваченого на п’яти аркушах. Ми вважаємо, що суд не провів належним чином аналіз доводів захисту і з огляду на це прийшов до помилкових висновків про обґрунтованість клопотання слідчого про продовження запобіжного заходу на два місяці у вигляді утримання під вартою», – розповів Шеіхмамбетов.

6 грудня суд в анексованому Криму до 10 лютого 2020 року продовжив арешт українському активісту Олегу Приходьку.