Співачка Приходько заявляє, що йде в політичну команду Тимошенко

Артистка і громадська діячка Анастасія Приходько заявила, що планує зайнятися політикою і долучилася до команди голови партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

За словами Приходько, вона отримувала пропозиції співпраці від різних політиків, але зупинила свій вибір на Тимошенко.

«Я вважаю, що Юлія Володимирівна найсильніший політик України, і вона дуже імпонує мені своїми людськими якостями. Ті плани, які обговорюються зараз на Форумах Нового Курсу України, близькі мені по духу, і я вірю, що реалізація цих планів призведе до процвітання нашої Батьківщини», – написала співачка в соцмережах.

Крім того, Приходько висловила готовність долучитись до політичного життя і як народний депутат, якщо отримає відповідну підтримку.

Також вона нагадала, що позвалася до Адміністрації Президента через використання кадрів зі своєю участю в рекламі Петра Порошенка.

Користувачі Facebook по-різному відреагували на рішення співачки: дехто підтримав, але не бракувало й більш стриманих та критичних коментарів.

15 жовтня заслужена артистка України Анастасія Приходько повідомила, що завершує свою сценічну кар’єру.

Анастасія Приходько – заслужена артистка України. У 2009 році брала участь у пісенному конкурсі «Євробачення», на якому представляла Росію. В інтерв’ю Радіо Свобода вона заявляла, що шкодує про свою участь у «Євробаченні» від Росії 2009 року. Тоді з піснею «Мамо», виконаною українською і російською мовами, Приходько посіла 11-те місце.

Із початком бойових дій на сході України вона неодноразово брала участь у виступах перед українськими бійцями. Приходько виступає проти концертів українських артистів у Росії.