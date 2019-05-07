Черги на кордоні з Польщею та Угорщиною зменшуються – прикордонники

У Державній прикордонній службі України повідомили, що після заторів, що були на західних ділянках кордону учора та сьогодні вранці, спостерігається їх скорочення. За даними прикордонників, на усій ділянці українсько-угорського кордону черги відсутні, а кількість автомобілів, що очікують на оформлення перед пунктами пропуску на кордоні з Польщею, також значно скоротилася.

Поза тим, станом на полудень черги ще зберігалися в таких пунктах пропуску: «Устилуг» – 90 автомобілів, «Угринів» – 50, «Рава-Руська» – 90, «Грушів» – 50, «Краковець» – 60, «Ужгород» – 40, «Тиса» – 50.

Черги, про які повідомлялося в останні дні, були пов’язані головним чином із тим, що українці після свят повертаються на роботу та навчання до країн ЄС. Крім того, був технічний збій у базі даних Прикордонної поліції Угорщини.