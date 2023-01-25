Голова Держприкордонслужби: жодної «реальної загрози» з боку Білорусі наразі немає

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко заявляє, що жодних «реальної загрози» з боку Білорусі наразі немає.

«Ми не бачимо будь-якої активності поблизу державного кордону. Що стосується останніх подій в Білорусі (навчань - ред.), противник не створив угруповання, тому на даний момент ми не бачимо жодної реальної загрози для нашої держави з території Білорусі», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Голова Держприкордонслужби зауважив, що чисельність російських військ на території Білорусі – від 6 до 10 тисяч.

«Це пов'язано з тим, що тривають заходи з переміщення підрозділів 2-ї мотострілецької дивізії після пройдених навчань. Їй на заміну заходить шоста дивізія з території РФ», – пояснив він.

Читайте також: Загроза з півночі. У розвідці розповіли, скільки військових перебувають на території Білорусі

За його словами, у разі формування ударного угруповання противника в українських військових буде «щонайменше два тижні».

«Жодні плани ворога від розвідки сховати не вдасться», – наголошує Дейнеко.

Раніше у ГУР наголошували, що наразі загрози відкритого вторгнення з території Білорусі в Україну немає.

24 лютого 2022 року російські танки та інша техніка перетнули білорусько-український кордон. З Білорусі в Україну полетіли літаки та ракети, що зробило Білорусь спільником військової агресії. Свої аеродроми для російських літаків, щоб бомбардувати українські міста і запускати ракети, Білорусь надає досі.

Нині на території Білорусі проходять навчання російських військових, включно з технікою.