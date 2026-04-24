Принц Гаррі відвідав Бучу – Федорук

Принц Гаррі, герцог Сассекський, який перебуває в Україні з візитом, відвідав Бучу, повідомив міський голова Анатолій Федорук.

«Ймовірність зустріти Принца Гаррі в Бучі мала, але ніколи не дорівнює нулю! Вдячний герцогу Сассекському за візит, за увагу до Бучі та нашої трагедії, за людяність і підтримку України», – написав Федорук в фейсбуці.

Молодший син короля Великої Британії Чарльза ІІІ принц Гаррі прибув 23 квітня до Києва з неанонсованим візитом. Це не перша поїздка принца Гаррі до Києва.

23 квітня він взяв участь у 18-му щорічному Київському Безпековому Форумі, під час якого, серед іншого, звернувся до російського президента Володимира Путіна, заявивши, що «ще є момент, щоб зупинити цю війну».