У зоні відчуження затримали групу сталкерів, серед них – 2 росіян

У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції затримали групу сталкерів, серед яких були двоє громадян Росії. Про це повідомили в Головному управлінні поліції у Київській області.

«Під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС, спільно з прикордонниками поблизу відселеного міста Прип’ять було виявлено сім сталкерів, 19-річний житель Житомирської області, 22-річний житель Київської області, 27-річний житель Києва, жителі Запоріжжя 25 та 26 років та двоє росіян 24 та 33 років, які незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму», – мовиться у повідомленні.

Поліцейські склали адміністративні протоколи за статтею 46-1 (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Затриманим загрожує штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стосовно росіян поліція направила подання до Державної міграційної служби.