У деяких клієнтів «Приватбанку» зникають гроші з карток: у банку повідомляють про збій

Державний «Приватбанк» 26 червня повідомив про збій у своїй роботі, через який на рахунках деяких клієнтів некоректно відображається залишок коштів. Як заявив речник банку Олег Серга, клієнти зіткнулися з повторним списанням коштів із їхніх карток за операціями, які вони вже здійснювали раніше.

«Прошу вибачення у деяких кліентів нашого банку, які через прикрий збій сьогодні стикнулися з повторним списанням коштів за деякими картками та некоректним відображенням та використанням доступного залишку за карткою. Наші фахівці працюють над вирішенням проблеми. Некоректно списані суми будуть повернені протягом доби», – написав Серга на своїй фейсбук-сторінці.

У службі підтримки мобільного застосунку «Приват24» повідомляють про труднощі з відображенням та використанням залишку коштів на картках.

«Некоректно списані суми будуть повернені протягом доби. Орієнтовний термін вирішення – до 27.06 09:00. Приносимо вибачення за спричинені незручності», – йдеться в повідомленні служби станом на близько 17 години.

За даними «Приватбанку», його послугами користуються 49,4% всіх фізичних осіб-користувачів банківських послуг.