Призупинення безвізу з ЄС «не стосується людей, які мають тимчасовий прихисток» – Климпуш-Цинцадзе

Консультації Європейської ради щодо призупинення безвізу із третіми країнами, зокрема і Україною, не стосуватимуться людей, які знайшли прихисток в країнах Євросоюзу. Про це в ефірі «Свобода.Ранок» (проєкт Радіо Свобода) розповіла Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка від «Європейської солідарності» і голова Комітету Верховної ради питань інтеграції України до ЄС.

За її словами, країни Європейського союзу нині керуються відповідною директивою, яку було відкрито для використання українцями після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Дія цієї директиви продовжена на додатковий рік, якщо не помиляюсь до 2024 року. На жаль, якщо військові дії будуть продовжуватися, то Євросоюз буде продовжувати дію цієї директиви стосовно українців і надалі», – розповідає Климпуш-Цинцадзе.

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На думку депутатки, у Європейському союзі планують посилити механізм призупинення безвізу із третіми країнами через міграцією з боку західних Балкан, а не через війну в Україні.

«Але все рівно, ті інші, жорсткіші правила, про які можуть домовитися країни Євросоюзу в консультаціях між Єврокомісією, Європейською радою та парламентом можуть мати вплив на вимоги до України, зокрема, вони стосуватимуться антикорупційної сфери», – каже депутатка.

Також Климпуш-Цинцадзе додає, що через це українські владні структури мають додатково звернути увагу на дії, які дозволять Україні гарантувати збереження безвізового режиму і надалі.

Європейська комісія 30 травня повідомила, що готує перегляд механізму зупинки безвізового режиму, який із Євросоюзом мають кілька країн, у тому числі Україна.