Речниця Білого дому допустила своє звільнення за рік

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що через рік може піти зі своєї посади, повідомляє CNN.

За словами Псакі, в роботі їй «подобається виклик і відповідальність».

Вона повідомила, що обговорювала з командою Джо Байдена термін в один рік роботи на посаді речниці Білого дому.

«Я думаю, що це буде час для когось іншого взятися за цю роботу через рік або приблизно через рік», – сказала вона.

Про те, що Джен Псакі увійде до пресслужби Білого дому, яка вперше в історії складається виключно з жінок, Байден повідомив у листопаді 2020 року.

За президентства Барака Обами Псакі була, зокрема, прессекретаркою Держдепартаменту США.