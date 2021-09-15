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Новини | Суспільство

ПЦУ запустила мобільний застосунок «Моя церква»

Застосунок вже доступний до завантаження на пристрої

Православна церква України 15 вересня запустила офіційний мобільний застосунок «Моя церква», який вже доступний до завантаження на пристрої.

Як повідомили у пресслужбі ПЦУ, застосунок складається з п’яти розділів, що мають «найбільший запит у вірян».

Згідно з повідомленням, у застосунку є такі розділи:

  • «Карта храмів» (база даних застосунку налічує близько 5000 храмів ПЦУ);
  • «Календар церковних свят та важливих подій»;
  • «Молитви» – щоденні ранкові та вечірні молитви;
  • «Новини» – актуальні сповіщення та новини з життя церкви;
  • «Особистий кабінет» (передбачає питання-відповіді в спілкуванні на теми духовного життя через онлайн-чат зі священником).

Мобільний застосунок «Моя церква» доповнює низку комунікаційних проєктів ПЦУ, зокрема, сторінки у соцмережах.

З початком пандемії COVID-19 церкви і релігійні організації пожвавили свою діяльність онлайн, що було зумовлене, в тому числі, карантинними обмеженнями.

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