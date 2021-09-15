ПЦУ запустила мобільний застосунок «Моя церква»

Православна церква України 15 вересня запустила офіційний мобільний застосунок «Моя церква», який вже доступний до завантаження на пристрої.

Як повідомили у пресслужбі ПЦУ, застосунок складається з п’яти розділів, що мають «найбільший запит у вірян».

Згідно з повідомленням, у застосунку є такі розділи:

«Карта храмів» (база даних застосунку налічує близько 5000 храмів ПЦУ);

«Календар церковних свят та важливих подій»;

«Молитви» – щоденні ранкові та вечірні молитви;

«Новини» – актуальні сповіщення та новини з життя церкви;

«Особистий кабінет» (передбачає питання-відповіді в спілкуванні на теми духовного життя через онлайн-чат зі священником).

Мобільний застосунок «Моя церква» доповнює низку комунікаційних проєктів ПЦУ, зокрема, сторінки у соцмережах.

З початком пандемії COVID-19 церкви і релігійні організації пожвавили свою діяльність онлайн, що було зумовлене, в тому числі, карантинними обмеженнями.