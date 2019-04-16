NYT і WSJ – серед лауреатів Пулітцерівської премії за розслідування про Трампа

У США назвали лауреатів Пулітцерівської премії 2019 року. Серед них – журналісти видань The New York Times (NYT) і Wall Street Journal (WSJ), які провели не пов’язані один з одним розслідування про президента США Дональда Трампа.

Девід Барстоу, Сюзанна Крейґ і Расс Бюттнер з New York Times отримають нагороду за розслідування про фінанси Трампа, а саме про «хитрощі з податками, які підтримували бізнес-імперію Трампів».

Журналісти WSJ удостоєні нагороди за статті про таємні виплати президента Трампа двом жінкам під час передвиборної кампанії. Вони стверджували, що у них були романи з президентом США.

Лауреатами Пулітцерівської премії в найпрестижнішій номінації «служіння суспільству» за викриття помилок школи і поліції в зв’язку зі стріляниною в школі в місті Паркленд у Флориді стали журналісти видання South Florida Sun Sentinel.

Премію в номінації «Міжнародний репортаж» отримали репортери Associated Press за розповідь про жахи війни в Ємені – крадіжки продовольчої допомоги і голод, про дітей-солдатів і про катування ув’язнених.

Нагороди в тій же номінації удостоїлися журналісти агентства Reuters за розслідування про вбивство біженців-рохінджа в М’янмі. Двоє репортерів, удостоєних нагороди, раніше були засуджені до позбавлення волі за висвітлення розправ над мусульманами-рохінджа.

Фотокорресподенти Reuters отримали премії за знімки, які розповідають про мігрантів на кордоні зі США.

Нагороди в галузі літератури отримали Річард Пауерс і Джекі Сіббліс Дрері.

Пулітцерівської премії за внесок в американську музичну культуру посмертно удостоєна «королева соулу» Арета Франклін.

Пулітцерівська премія – одна з найпрестижніших нагород США. Її вручають з 1917 року в 21 категоріях, за досягнення в галузі журналістики (14 категорій), літератури, драматургії, історії й музики. Церемонія нагородження щорічно проходить у перший понеділок травня. Розмір премії становить 15 тисяч доларів США.