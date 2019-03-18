У США помер автор синглу до фільму «Кримінальне чтиво»

У США у віці 81 року помер гітарист і рок-музикант Дік Дейл. Про це написав басист Сем Болл, який грав з Дейлом.

За даними ЗМІ, музикант помер в госпіталі в Каліфорнії в суботу, 16 березня. Точна причина смерті не називається. Раніше Дік Дейлі двічі лікувався від раку.

Справжнє ім'я Діка Дейла – Річард Ентоні Монсурі. Він народився в 1937 році в лівансько-польській родині в Бостоні. За свою музичну кар’ру з початку 1960-х років Дік Дейл випустив 11 студійних альбомів. Одна з його найвідоміших композицій – «Misirlou», яку Квентін Тарантіно використував у фільмі «Кримінальне чтиво» у 1994 році.

Дік Дейл вважається одним із творців напрямку серф-рок. Його також називали хрещеним батьком серф-гітари. Манера гри Дейла вплинула на багатьох інших гітаристів, наприклад, Джиммі Хендрікса та Едді ван Халена.