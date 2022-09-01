Путін попрощався з Горбачовим у морзі, на похорон не прийде

Президент Росії Володимир Путін у четвер попрощався із померлим президентом СРСР Михайлом Горбачовим у морзі.

Путіна не буде на похороні, бо, як повідомив його речник, він через свій робочий графік полетів до Калінінграда.

Прощання з Горбачовим відбудеться 3 вересня у Колонній залі Будинку спілок у Москві.

Речник Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що на церемонії прощання будуть «елементи державного похорону», зокрема, почесна варта. У Горбачов-фонді уточнили, що доступ до зали буде вільним для всіх охочих.

Горбачова поховають на Новодівичому кладовищі, де похована його дружина Раїса.

Останній генеральний секретар ЦК КПРС, перший та єдиний президент СРСР Михайло Горбачов помер 31 серпня на 92-му році життя.