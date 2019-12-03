Путін підписав закон, який дозволяє визнавати громадян «іноземними агентами»

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про розширення списку ЗМІ, які можуть бути визнані «іноземними агентами». Документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Закон передбачає, що «іноземними агентами» можуть бути визнані фізичні особи, які поширюють матеріали засобів інформації, визнаних «іноземними агентами», або беруть участь в їхньому створенні, а також отримують гроші або майно з-за кордону або від російських юридичних осіб, що фінансуються з іноземних джерел. Таке формулювання дозволяє припустити, що закон може бути застосований, наприклад, до людей, які в соціальних мережах репостять повідомлення ЗМІ, визнаних «іноземними агентами».

Вести реєстр іноземних ЗМІ, що виконують роль «іноземного агента», доручили міністерству юстиції, яке погоджує свої дії з міністерством закордонних справ Росії.

1 грудня США висловили стурбованість поправками до російського законодавства, згідно з якими «іноземними агентами» можуть бути визнані фізичні особи. Речниця Держдепартаменту Морґан Ортаґус написала в твітері, що схвалені російським парламентом поправки можуть бути використані «для придушення незалежних голосів».

Раніше 10 міжнародних журналістських і правозахисних організацій, серед яких Amnesty International, Human Rights Watch, «Репортери без кордонів» і Комітет захисту журналістів, закликали владу Росії відмовитися від поправок до закону про «ЗМІ – іноземних агентів». Відкритий лист Володимирові Путіну з закликом не підписувати законопроєкт надіслали представники російської інтелігенції.

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай раніше заявив, що схвалені Державною думою Росії поправки до законодавства є серед «небезпечних, все активніших зусиль, спрямованих на переслідування журналістів медіакорпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода та інших іноземних ЗМІ» і є «черговим кроком до того, щоб громадяни Росії отримували тільки схвалену Кремлем інформацію».