Путін і Лукашенко домовилися про розвиток інтеграції Росії й Білорусі

Президенти Росії і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко вирішили й далі працювати над розвитком союзної держави. Про це вони заявили на форумі регіонів двох країн 18 липня у Санкт-Петербурзі.

Путін нагадав, що урядова комісія підготувала доповідь щодо подальшого розвитку союзної держави. У першу чергу, йдеться про сферу безпеки, військову справу, оборонний комплекс і економіку.

Зі свого боку, Лукашенко запропонував Путіну підготувати програму стратегії інтеграції до початку грудня. За словами білоруського лідера, громадяни двох країн чекають від президентів конкретного рішення.

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Від кінця минулого року в ЗМІ з’являються повідомлення про те, що Кремль розглядає ідею приєднання Білорусі до Росії. Серед потенційних причин йшлося про можливість, яка в такому випадку з’явилася б у Путіна, щоб залишитися при владі після завершення його президентського терміну.

Офіційно в Кремлі ці повідомлення відкидають.

Лукашенко неодноразово заявляв про можливість більш глибокої інтеграції з Росією, але висував при цьому власні умови, зокрема, закликав «припинити розмови» про можливе приєднання країни до Росії.