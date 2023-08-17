Путін хоче побудувати швидкісну магістраль Москва – Донецьк

Президент Росії Володимир Путін заявив про плани будівництва високошвидкісної залізничної магістралі з Москви в окуповані російськими військами Донецьк та Луганськ. За його словами, він уже обговорював цю ідею з мером Москви Сергієм Собяніним та головою правління «Сбербанку» Германом Грефом.

«Банки, безумовно, підключатимуться до цієї роботи. Вони бачать тут хороші економічні та фінансові перспективи. Упевнений, що у нас усе вийде», – вважає Путін, який підтримав також ідею будівництва високошвидкісних магістралей із Москви до Санкт-Петербурга і Адлера, а також пообіцяв обговорити з владою Білорусі спорудження аналогічної магістралі від Москви до Мінська.

У жовтні 2022 року президент Росії підписав закони про анексію чотирьох українських областей, включно з Донецькою та Луганською. Анексію не визнав ніхто у світі, крім Північної Кореї. Згідно з підписаними Путіними документами, Росія включила до свого складу чотири області України в їхніх адміністративних кордонах, при цьому вона досі не контролює значну частину цих регіонів, а міста Донецьк і Луганськ, до яких Путін хоче протягнути високошвидкісну магістраль, фактично перебувають у зоні бойових дій і регулярно зазнають обстрілів.