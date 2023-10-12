Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Росія та Індія обговорюють зустріч Путіна і Моді цього року – посол

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді (л) і президент Росії Володимир Путін, архівне фото, 2019 рік

Росія та Індія обговорюють можливість проведення переговорів між президентом Володимиром Путіним і премʼєр-міністром Нарендрою Моді цього року, цитує посла Індії в Москві російське інформаційне агентство «РИА Новости».

«Це обговорюється. Відбуваються дискусії на високому рівні», – сказав посол Паван Капур.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну число міжнародних контактів Путіна значно скоротилося, змінилося і коло учасників таких переговорів. У вересні 2023 року російський лідер прийняв на Далекому Сході Росії північнокорейського колегу Кім Чен Ина, а 11 жовтня мав переговори з премʼєр-міністром Іраку Мухаммедом Судані.

Найчастіше Путін контактує з авторитарним правителем Білорусі Олександром Лукашенком.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG