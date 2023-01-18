Путін обіцяє відстрочку від призову працівникам оборонних підприємств

Президент Росії Володимир Путін обіцяє «вирішити питання» з наданням відстрочки від призову працівникам оборонних підприємств, повідомляє агенція «Інтерфакс».

«З урахуванням того, що оборонка зараз завантажена і з урахуванням того, що ви працюєте у три зміни та продукція підприємств ОПК (оборонно-промислового комплексу – ред.) має високий попит, зараз вивчаємо, дивимося на можливість надати відстрочку і тим, хто має призиватися на строкову військову службу. Я думаю, що найближчим часом це питання також буде вирішено», – сказав президент Росії.

Путін також зазначив, що працівників оборонних підприємств не відправляють до армії у рамках мобілізації.

Міністр оборони Сергій Шойгу наприкінці грудня 2022 року анонсував реформи в російській армії. Серед іншого він запропонував збільшити чисельність військовослужбовців до півтора мільйона, для чого необхідно додатково призвати ще 350 тисяч осіб.